Antwerp aanvaardt schorsingsvoorstel voor Calvin Stengs niet: Nederlander kan spelen tegen Union

Calvin Stengs (24) mag aantreden in de beker tegen Union. Dit omdat Antwerp het schorsingsvoorstel van drie speeldagen niet aanvaardde, waardoor Stengs voor de Geschillencommissie moet verschijnen en een sanctie vóór woensdag onmogelijk is.

Stengs kreeg rood op Anderlecht voor een slaande beweging richting Diawara. Het bondsvoorstel wilde hem voor drie wedstrijden effectief (plus één voorwaardelijk) schorsen, maar Antwerp vecht die straf aan. Stengs moet vandaag voorkomen voor de Geschillencommissie. Daardoor kan hij onmogelijk geschorst zijn voor de halve finale van de beker tegen Union, een eventuele straf gaat pas na woensdag in. Voor Antwerp, dat weinig fitte middenvelders ter beschikking heeft, is Stengs een onmisbare schakel. De beker is een belangrijke doelstelling.