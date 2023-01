Deserteur van Wagner Group getuigt over brutaliteit van strijd in Oekraïne: “Prigozjin is de duivel”

Andrei Medvedev (26) diende in het verleden in het Russische leger, en nam in juli 2021 vrijwillig dienst bij de Wagner Group. Tien dagen na de ondertekening van zijn contract werd hij al naar Bachmoet gestuurd, de stad in het oosten van Oekraïne die al maanden het toneel is van hevige gevechten, en die de focus lijkt van Wagner-oprichter Jevgeni Prgozjin.

LEES OOK. Russische Wagner-commandant vlucht grens over: “Iets heel anders meegemaakt dan hij had verwacht”

Na zes dagen aan het front wist Medvedev naar eigen zeggen echter al dat hij moest vluchten, nadat hij zag hoe zijn kameraden werden gebruikt als kanonnenvoer. “In het begin had ik tien mannen onder mijn bevel, maar dat werden er meer toen ze gevangenen begonnen te rekruteren. Allemaal doden die werden aangevoerd, steeds meer. Aan het eind kon ik zelfs niet meer tellen hoeveel mannen ik onder mij had. Ze waren in constante rotatie: doden, meer gevangen, nog meer doden, nog meer gevangenen.”

Prigozjin heeft inmiddels bevestigd dat Medvedev deel uitmaakte van de Wagner Group, maar ontkent alle aantijgingen. Hij beschuldigt Medvedev ervan zelf gevangenen te hebben mishandeld, en beweert dat de huurling om die reden op de vlucht is geslagen. Medvedev heeft dan ook geen goed woord over voor zijn voormalige baas. “Prigozjin is de duivel. Als hij echt een Russische held was, zou hij zelf een geweer nemen en meegaan met zijn soldaten”, klinkt het.

Andrei Medvedev — © AFP

Gebrek aan tactiek

Volgens Medvedev worden huurlingen van de Wagner Group vaak ten strijde gestuurd met weinig of geen aansturing, en is de behandeling van rekruten genadeloos. “Ze verzamelden de jongens die niet wilden vechten, en schoten hen neer voor de nieuwkomers”, aldus Medvedev. “Ik zag zelf hoe ze twee gevangenen die weigerden te vechten neerschoten, waarna de nieuwelingen hen moesten begraven in de loopgraven.”

Het ontbeert de groep volgens Medvedev ook aan een tactiek en een strategie, zodat de troepen maar op eigen houtje wat doen. “Er was geen tactiek: we kregen te horen waar de vijand zat, maar dat was het dan ook. We planden zelf hoe we zouden aanvallen, dat was ons probleem.”

Ook van de beloftes van de Russische overheid dat families van gedode militairen een schadevergoeding van vijf miljoen roebel (zo’n 65.000 euro) zouden krijgen, komt volgens Medvedev weinig in huis. “Veel doden worden gewoon als vermist opgegeven, want ze willen dat geld niet uitbetalen.”

Vlucht

Medvedev vertoeft momenteel in Oslo, nadat hij Oekraïne ontvluchtte en via Rusland naar Noorwegen trok. Naar eigen zeggen ontsnapte hij daarbij “minstens tien keer” aan zijn arrestatie, en moest hij wegduiken voor Russische kogels toen hij bij het oversteken van een bevroren meer op de grens werd beschoten door een grenspatrouille.

LEES OOK. Huurling van Wagner Group die Rusland ontvluchtte aangehouden door Noorse politie

Nu wil Medvedev naar eigen zeggen zijn verhaal delen, in de hoop dat Prigozjin en de Russische president Vladimir Poetin dan moeten boeten voor hun misdaden. “Vroeg of laat zal de propaganda in Rusland niet langer werken, zal het volk in opstand komen, en zullen al onze leiders moeten vluchten, en zal een nieuwe leider opstaan.” De man vreest ook niet om hetzelfde lot te ondergaan als die andere bekende deserteur Jevgeni Nuzjin, die vermoord werd met een voorhamer. “Integendeel: dat maakt me nog meer overtuigd”, aldus de man.