12.000 betogers uit zorgsector verwacht in Brussel, vrees voor ernstige verkeershinder: “Vermijd de omgeving”

In Brussel start om 10.30 uur een nationale betoging om de werkdruk en personeelstekorten in de zorg-, welzijns- en cultuursector aan te klagen. De vakbonden verwachten minstens 12.000 betogers, de Brusselse politie en vervoersmaatschappij MIVB verwacht bijgevolg ernstige verkeershinder.

Volgens de vakbonden moeten de verschillende regeringen van ons land “meteen” actie ondernemen tegen de personeelstekorten in de zorgsector. “De werkdruk stijgt, we voelen de tekorten overal”, zegt Jan-Piet Bauwens van de socialistische vakbond BBTK bij VRT NWS. “Dagelijks krijgen mensen nieuwe uurroosters voorgeschoteld, soms krijgen ze zelfs gewoon een sms waarin staat: ‘Je moet morgen komen werken’. Dat is onhoudbaar.”

“Zorgverstrekkers moeten soms een opnamestop invoeren, en er kunnen bedden in ziekenhuizen niet gebruikt worden wegens personeelstekort”, voegt Mark Selleslach van ACV Puls eraan toe. “We kunnen niet wachten tot de verkiezingen van volgend jaar, en de al dan niet langdurige coalitievorming daarna. Het is onverantwoord om de sector nog langer te laten wachten. Dat crisissignaal willen we geven.”

Hinder

Volgens Selleslach is het niet de bedoeling om de werking in de zorg tijdens de betoging te verstoren. “Er geldt een minimumdienstverlening, wat ongeveer neerkomt op een zondagsbezetting”, klinkt het. “We willen geen hinder veroorzaken voor mensen die zorg nodig hebben.”

De manifestatie zal echter hoogstwaarschijnlijk wel heel wat hinder veroorzaken voor wie deze voormiddag in het centrum van Brussel moet zijn. De betogers vertrekken om 10.30 uur aan het Brusselse Noordstation, en trekken richting het Zuidstation. De politie waarschuwt dan ook voor verkeershinder in het centrum. Ook de activiteiten van de Brusselse afvalophaaldiensten zullen waarschijnlijk verstoord zijn. De vervoersmaatschappij MIVB verwacht vooral hinder op de buslijnen in het centrum, zeker langs de route van de betoging. De NMBS gaat echter niet uit van vertragingen voor het treinverkeer.