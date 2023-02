Het hoeft nauwelijks te verbazen: Korn vloekt in de nu-metalkerk

Vloeken in de kerk. Als Korn het doet, hoeft het nauwelijks te verbazen. Al bijna dertig jaar trekken die nu-metalpioniers onverstoord alle registers open. Net als in de hoogdagen van Freak on a Leash en A.D.I.D.A.S. viert de groep rond de gekwelde bezieler Jonathan Davis op het jongste, veertiende album Requiem de teugels in explosieve metal met vette riffs en scheuten industrial en hiphop.

Nu is er Requiem Mass, een upgrade waarbij het oorspronkelijke album wordt aangelengd met vijf live-versies uit een intiem concert in de Hollywood United Methodist Church. Start the Healing klinkt louterend. Daarna tekenen titels als Hopeless and Beaten, Worst Is on Its Way en Let the Dark Do the Rest de fatalistische sfeer. Om maar te zeggen: die opgetogen plaat van Korn is nog niet voor morgen.(gj)

‘Requiem Mass’, Korn, vanaf 4 februari te beluisteren