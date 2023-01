Zwemmen in Sint-Truiden kan voortaan met ecocheques

Wie ecocheques krijgt van zijn werkgever kan daar voortaan ook een frisse duik mee gaan nemen in het Lago Bloesembad van Sint-Truiden. Dat zwembad heeft het internationale label ‘Green Key’ behaald.

Dat ‘Green Key’ label wordt alleen toegekend aan bedrijven uit de toeristische sector, die voldoende inspanningen leveren om hun ecologische voetafdruk te beperken. Op dat vlak heeft de groep van Lago zwembaden in heel het land een tandje bij gestoken. In Sint-Truiden liggen nu 386 zonnepanelen op het dak van het Bloesembad. “Die zonnepanelen en andere energiebesparende installaties, betaalt zich eigenlijk voor een groot deel zelf terug,” zegt Diether Thielemans, CEO van LAGO. “We slagen er nu al in om 25 tot 50 procent van de benodigde energie op de site zelf te produceren en te recupereren.”

Het zwembad en het sportpark vangt het regenwater op, en gebruikt het vervolgens voor reinigingswerken. “We recupereren daarnaast de warmte uit de omgevingslucht en het afvalwater, zodat er minder energie nodig is om water en lucht op te warmen. Om verdamping en warmteverlies tegen te gaan worden verschillende baden afgedekt, en andere baden ’s nachts leeggelaten. Wanneer een bad leegloopt wordt het water opgevangen in een buffer, zodat de kwaliteit en de warmte steeds behouden blijft en het energieverlies tot een minimum beperkt wordt.” Door de erkenning met een ‘Green Key’ zijn nu dus ook de ecocheques een geldig betaalmiddel in het zwembad.

TR