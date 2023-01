Kate Middleton lanceert kortfilm over belang van eerste jaren van de kindertijd

x Middeloton heeft haar campagne ‘Shaping Us’ gelanceerd om het belang van de vroege kindertijd onder de aandacht te brengen en dat doet ze met behulp van een nieuwe film over een klein meisje met de naam Layla.

Kate Middleton bij de start van haar campagne ‘Shaping Us’ — © AP

De 90 seconden durende claymation of klei-animatie vertelt het verhaal van de kleine Layla en hoe ze zich vanaf de zwangerschap tot haar vijfde levensjaar ontwikkelt. Het toont hoe ze gevormd wordt door de interacties men de mensen en de omgeving om haar heen. De kortfilm zal vanaf vrijdag in de Britse bioscopen worden getoond.

Met de film en haar campagne wil de prinses van Wales meer inzicht geven over het cruciale belang van de eerste vijf levensjaren van een kind. “De manier waarop we ons ontwikkelen, door onze eigen ervaringen, relaties en omgeving tijdens onze vroege jeugd, vormt fundamenteel heel ons leven”, vertelde ze zelf tijdens de start van de campagne maandag. “het beïnvloedt alles. Ons vermogen om relaties te vormen en te gedijen op het werk, tot onze mentale en fysieke welzijn als volwassenen en de manier waarop we onze eigen kinderen opvoeden”.

“Door onze gezamenlijke tijd, energie en middelen te richten op het opbouwen van een ondersteunende, verzorgende wereld rond de jongste leden van onze samenleving en diegenen die voor hen zorgen, kunnen we een enorm verschil maken voor de gezondheid en het geluk van komende generaties”, aldus Middleton.