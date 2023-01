In vol metrostel begon hij te steken: dit weten we al over mesaanval in Brussel

Maandagavond raakten drie mensen gewond, waarvan één zwaargewond, bij een mesaanval in het Brusselse metrostation Schuman. Er werd een verdachte opgepakt, dinsdag zal het parket communiceren over het onderzoek. Dit weten we al.

© Zoran Popovici via REUTERS

■ Volgens het parket vond de steekpartij plaats in volle spits rond 17u45 in een metrostel dat het station van Schuman binnen aan het rijden was.

■ Bij de steekpartij raakten in totaal drie mensen gewond. Één persoon verkeerde maandag in levensgevaar. Hoewel de twee anderen slechts lichte verwondingen hadden, werden de drie slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht.

■ Een dertigjarige man bedreigde plots omstaanders en zwaaide met een mes, volgens ooggetuigen viel hij willekeurig mensen aan. Agenten van de spoorwegpolitie konden de man uiteindelijk overmeesteren en arresteren. Op sociale media doen beelden de ronde waarop te zien is hoe de man onder schot wordt gehouden. Volgens Brussels burgemeester Philippe Close kon de man snel gearresteerd worden dankzij de goede samenwerking tussen de spoorwegpolitie en de agenten.

■ De verdachte, een dertigjarige man, was niet gekend bij de veiligheidsdiensten voor terrorisme maar zou wel psychische problemen hebben gehad. Over het motief is nog niets geweten, de man zou alleszins niets hebben geroepen op het moment van de aanval.

■ Het metroverkeer werd maandagavond een tijd onderbroken voor de lijnen 1 en 5. Er werden vervangbussen ingezet. Ook het tramverkeer op lijn 51 was een tijd onderbroken. Sinds gisterenavond verloopt het verkeer op die lijnen weer zoals normaal, liet de MIVB weten via Twitter.

■ Dinsdag zal het parket van Brussel extra informatie delen.