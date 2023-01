Kurt Vanneste was heel sociaal en sprong voor iedereen in de bres. “Mijn broer zal heel hard gemist worden”, zegt zijn zus Annelore. — © IF

Ingelmunster

Kurt Vanneste (42) is overleden de dag nadat hij samen met zijn zus hun nonkel Willy dood in diens woning heeft aangetroffen. Even later stuikte Kurt plots ineen. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en naar het AZ Delta in Rumbeke overgebracht. Daar werd hij hersendood verklaard.