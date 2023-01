Niels Destadsbader reageert op kritiek: “Veel dingen over mij gelezen die niet waar zijn”

Zaterdag start The greatest dancer. Meteen het eerste grote VRT-programma van Niels Destadsbader. Naar aanleiding daarvan reageert hij in Story op de kritiek dat hij te veel verdient: “Ik heb veel dingen over mezelf gelezen die niet waar zijn.”

In een gesprek met Story deze week reageert zanger en presentator Niels Destadsbader op de commentaren op zijn statuut van goudhaantje bij de VRT. Destadsbader zou een jaarloon van 400.000 euro opstrijken en daarvoor zouden andere VRT-medewerkers hun ontslag hebben gekregen.

“Ik heb veel gelezen dat niet waar is. Maar ook al heb ik een dik vel, het laat me niet koud.” Destadsbader zegt dat mensen te weinig beseffen hoeveel werk er kruipt in de voorbereiding van een grote tv-show. Hij zegt nog dat het hem deugd deed dat collega’s als Siska Schoeters, Regi, Helmut Lotti en Miguel Wiels voor hem in de bres sprongen ten tijde van de aantijgingen.

Niels Destadsbader vertelt verder nog dat het aanvankelijk de bedoeling was dat hij The greatest dancer zou presenteren. Maar na het bekijken van de Engelse versie werd duidelijk dat hij zijn ei meer zou kwijt kunnen als coach. Dat hij zelf geen geschoold danser is, is geen probleem. “Ik heb genoeg ervaring in de showbizz om te zien wat goed is en wat niet goed is.”