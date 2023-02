DE GROOTSTE RIVALEN. Ex-wereldkampioenen Roger De Vlaeminck en Albert Van Damme gingen Wout en Mathieu vooraf: “Wij hebben de cross uit de modder gehaald”

Zet Roger De Vlaeminck (75) en Albert Van Damme (82) bij mekaar en het regent anekdotes. Over een Duitser die een helikopter inzette om te kunnen winnen, over een broer die ‘een patat op zijn wezen kreeg’, over de grove borstel waarmee Van Damme het bloed uit zijn knie schuurde. Maar het moet niet alleen over vroeger gaan. “Vanthourenhout die vindt dat de andere Belgen opzij moeten gaan voor Van Aert? Hadden ze dat ooit tegen mij gezegd, hij had zijn WK mogen houden. Ik zou niet meegedaan hebben.”