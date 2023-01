GEMEENTERAAD. Na sluiting door stabiliteitsproblemen: opnieuw hoop voor parochiehuis Halveweg

Zonhoven

Grafkelders: Zonhoven verleent niet langer ‘concessies’ op haar gemeentelijke begraafplaatsen. Op die manier waren nabestaanden zeker dat een graf voor minstens 25 jaar zou blijven bestaan. “In de praktijk lieten we een graf altijd zo lang rusten,” aldus burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “Die belasting was dus niet nodig. Wel hadden we problemen met enkele graven die na een tijdje gingen verzakken. In onze nieuwe parkbegraafplaats kiezen we daarom voor grafkelders.” Nabestaanden betalen dan wel voor de grafkelder, maar die blijft vervolgens ook langer intact.

Geluidshinder Termolen: Volgens Jean-Paul Briers (Vlaams Belang) hebben de inwoners van de Molenweg vaak geluidshinder. “Een gevolg van die loszittende klinkers.” Schepen van Openbare Werken Johan Schraepen (Open VLD) laat weten dat er binnenkort werken uitgevoerd worden aan de Molenweg. “De klinkers worden dan hersteld, en we gaan ook een gedeelte tussen de Kapelbergweg en de voormalige speelgoedzaak Bammens asfalteren. Dat moet de geluidshinder daar beperken.”

Parochiezaal: Begin dit jaar raakte bekend dat het dak van de parochiezaal van de Halveweg stabiliteitsproblemen kende. Een deskundige beval zelfs de sluiting van de zaal op 30 juni 2023. Raadslid Lieve Vandeput (CD&V) vroeg zich af wat er dan met al die verenigingen moest gebeuren. “Heeft de gemeente daar al een plan voor?” Schepen Bram De Raeve (Open VLD) had echter goed nieuws. “De vzw parochiale werken heeft op vraag van een expert verstevigingswerken laten uitvoeren. Volgende maand komt de deskundige opnieuw voor een onderzoek. De kans is groot dat de zaal toch verder gebruikt kan worden.”