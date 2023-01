Klaasje Meijer trekt naar VS zonder haar vriend: “Zin om even op mezelf te zijn”

Het is ondertussen al een jaartje dat Klaasje Meijer uit K3 stapte. Maar de Nederlandse is verre van werkloos, zo vertelt ze in Dag Allemaal. Ze concerteert, acteert, doet tv-werk en trekt straks voor een opleiding naar Los Angeles, zonder haar vriend.

Klaasje Meijer vindt het naar eigen zeggen heerlijk om na haar K3-periode, waarin ze enkel maar dat kon doen, nu de vrijheid heeft om projecten zelf te kiezen. Zo kan ze meer verschillende dingen doen. Ze zat bijvoorbeeld als schorpioen in The Masked Singer bij ons. In Nederland won ze The Big Balance, een programma waarin bekende Nederlanders koordlopen. Nog in Nederland speelde ze mee in de film Boeien, een romantische komedie over een gezin dat op cruise gaat.

De Nederlandse heeft het gevoel dat ze een stuk opleiding heeft gemist en haalt dat nu in. “Ik trek dit jaar een maand naar Los Angeles voor mijn ontwikkeling. Een vervolg op mijn Londen-periode, zeg maar (ze ging dit jaar twee maanden in Londen studeren, red). “Dit doe ik puur voor mijn zelfontwikkeling. Maar mocht ik daar gevraagd worden voor een internationale casting, dan zou ik geen nee zeggen.”

Haar vriend Max blijft thuis: “Ik trek alleen naar LA. Ik heb zin om even op mezelf te zijn. Dat vind ik fijn, want als je alleen bent, leg je makkelijker contacten. Max blijft in Nederland voor zijn werk.”