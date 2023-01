Minister Vandenbroucke: “Afvalwater van vluchten uit China geeft geen aanleiding tot ongerustheid”

De controle van het afvalwater van vliegtuigen die vanuit China naar ons land gevlogen zijn, hebben geen aanwezigheid aangetoond van zorgwekkende of onbekende varianten van het coronavirus. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de forse opstoot van het aantal coronabesmettingen in China en het feit dat China zelf een aantal reisbeperkingen terug heeft geschroefd, werd de teststrategie ten aanzien van het land begin deze maand gewijzigd. Er werd onder meer beslist om het afvalwater van vluchten uit China te controleren.

Er werd intussen twee keer een test naar een laboratorium gestuurd, waar een sequencing van het genoom gebeurde. Daarbij werden geen zorgwekkende of onbekende varianten gevonden, zegt minister Vandenbroucke. “De eerste resultaten zijn met andere woorden geruststellend. Goed dat we snel en adequaat gereageerd hebben.”

Negatieve test

Er werd ook beslist dat reizigers die vanuit China naar België vertrekken met een rechtstreekse vlucht bij vertrek een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen. Wie vanuit China in Brussels Airport aankomt, kan op dat testcertificaat worden gecontroleerd. Ook kunnen reizigers zich bij aankomst nogmaals vrijwillig laten testen.

Van de 2.130 reizigers uit China die sindsdien op het bezit van negatieve testcertificaten werden gecontroleerd, was iedereen volledig in orde, op één transitreiziger na. Hij kon dus geen negatief testresultaat voorleggen, maar zijn daaropvolgende snelle antigeentest was negatief. Op basis van dat resultaat kon hij zijn reis voortzetten.

Bij aankomst op Brussels Airport lieten 72 passagiers op vrijwillige basis een test met de neuswisser afnemen. Die waren allemaal negatief.

Europees overleg

Vandenbroucke zegt uit te kijken naar verder Europees overleg. Vrijdag vindt een nieuwe vergadering plaats van het Europees crisisresponsmechanisme IPCR, een vergadering die donderdag alvast wordt voorbereid in de Risk Management Group. Er zal besproken worden welke maatregelen verder moeten worden aangehouden.