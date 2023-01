Club Brugge kan in topper tegen Antwerp niet rekenen op Ferran Jutgla: gekneusd bekken en buikspierblessure

Jutgla viel zondag na een kwartier uit op het veld van Zulte Waregem. Na een stevige charge greep hij naar zijn heup en moest hij vervangen worden. De Spaanse spits werd zelfs meteen naar het ziekenhuis gevoerd. Daar werd zondag al een kneuzing aan het bekken vastgesteld. Extra onderzoeken gisteren hebben ook nog een blessure aan de buikspieren aan het licht gebracht. Daarom blijft Jutgla ­zondag tegen Antwerp aan de kant.

Voor Club is het bang afwachten hoe snel Jutgla herstelt, want na Antwerp volgen ook nog Union en Benfica. Vooral die partij in de 1/8ste finales van de Champions League zal Jutgla voor geen geld ter wereld willen missen. Maar ook Club heeft baat bij een snel herstel, want ­recordaankoop Yaremchuk vindt nog steeds zijn draai niet.(jve)