McDonald’s-klant krijgt per ongeluk 5.000 dollar bij zijn bestelling, maar geeft het terug

Een Amerikaanse jongeman is het jaar 2023 gestart met goeie karma. De kerel kreeg bij zijn bestelling bij de McDonald’s een zak met 5.000 dollar, oftewel zo’n 4.600 euro, cash in zijn handen. “Waarom hebben ze dit aan mij gegeven?”, vroeg hij zich luidop af. Het kon volgens hem niet anders dan een foutje zijn, waarop hij besloot de zak terug te geven. Bij de fastfoodketen werd hij uiteraard met open armen onthaald. En omdat hij zo eerlijk was geweest, kreeg hij prompt 200 dollar (bijna 185 euro) mee naar huis. “En een hele maand gratis Mcdo!”.