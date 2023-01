Pamela Anderson toont kwetsbare kant in docu en vertelt over beruchte sekstape: “Het mocht me niets doen, want ik was een hoer in hun ogen”

Pamela Anderson (55) toont zich op haar kwetsbaarst in haar eigen documentaire. Met een blik op privéfoto’s en -video’s van haar kinderen en geliefden, en voorgelezen fragmenten uit haar dagboek, schetst ze een eerlijk portret van een vrouw die niet altijd even lief behandeld werd door het leven. Ook op de beruchte sekstape met ex-man Tommy Lee die haar carrière opblies, gaat ze dieper in. “Het mocht me niets doen, want ik was een hoer in hun ogen.”