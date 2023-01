Bestelwagen belandt op zijn zij na ongeval in Beverlo, kruispunt afgesloten

Op het kruispunt van de Poelakkerstraat en de Gaston Oomslaan in Beverlo, tegenover Caro Slaapcomfort, zijn dinsdagmorgen omstreeks 6.30 uur een bestelwagen en een auto gebotst. Twee personen raakten lichtgewond.

De bestelwagen reed in de richting van de Laardijkstraat toen een auto het voertuig vol in de flank raakte. Door de klap belandde de bestelwagen op zijn zij. De inzittenden van de twee voertuigen raakten lichtgewond. Door het ongeval is het kruispunt afgesloten voor alle verkeer, met de nodige verkeershinder tot gevolg. Een ambulance snelde ter plaatse. Ook de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo werd opgeroepen. Zij deden de vaststellingen en coördineerden de omleiding. zb/siol