Dodentol na explosie in Pakistaanse moskee opgelopen tot 83

De dodentol van de explosie in een moskee in Peshawar, in Pakistan, is verder opgelopen tot 83. Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Er zijn ook 150 gewonden gevallen, overwegend politieagenten.

Volgens de woordvoerder zijn in de loop van de nacht nieuwe lichamen aangekomen in het ziekenhuis.

De explosie deed zich voor tijdens het middaggebed, in een wijk die streng beveiligd is. Verschillende gebouwen van de politie bevinden zich in diezelfde wijk, en de moskee maakt deel uit van een complex waar ook het hoofdkwartier van de provinciale politie is. Zowat 260 mensen, vooral agenten, waren in de moskee tijdens het middaggebed.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het om een zelfmoordaanslag gaat, al werd die nog niet opgeëist. Een deel van het dak en een muur van het moskeegebouw zijn ingestort, en er is een reddingsoperatie aan de gang om de mensen die onder het puin vast zitten, te redden.