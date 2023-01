VS zullen geen F-16-straaljagers leveren aan Oekraïne, Franse president laat wel opening

Ook Duitsland zal geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne sturen. Dat had de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zondag al bevestigd. In een reactie op de vraag van Oekraïne om ook gevechtsvliegtuigen te sturen, liet Scholz zondag weten dat “die kwestie niet aan de orde is”.

“Ik kan alleen maar afraden om mee te gaan in een constant opbod aan wapensystemen”, klonk het. “Als zodra er een besluit (over de Leopard-tanks, red.) genomen is, meteen een nieuw debat begint over iets anders, dan is dat niet ernstig en dan ondermijnt dit het vertrouwen van de burgers in de beslissingen van de regering”, aldus Scholz. Hij waarschuwde ook voor het risico op een escalatie. “Er is geen oorlog tussen de NAVO en Rusland. We zullen een dergelijke escalatie niet toestaan.”

Frankrijk en Nederland wel?

De Franse president Emmanuel Macron sloot enkele uren eerder op zijn beurt het leveren van Franse gevechtsvliegtuigen niet uit. Hij waarschuwde wel voor het gevaar van escalatie. Zo zouden dergelijke toestellen alleen mogen worden ingezet om Oekraïens gebied te verdedigen, niet om Russisch territorium aan te vallen.

Macron deed zijn uitspraken na een gesprek met de Nederlandse premier Mark Rutte. Ook volgens Rutte is er geen taboe, maar ook hij benadrukte dat het sturen van straaljagers een grote stap zou zijn.