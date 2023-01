“Alsof Sarah ons een tweede keer ontnomen wordt”: Patrick ontroostbaar nadat brand kamer van verongelukte dochter vernielt

De brand vernielde vrijdagavond de volledige bovenverdieping van de hoevewoning in de Msgr. Schottestraat in Houthulst. Ook de slaapkamer van Sarah ging in de vlammen op. — © jhm/if

“De kamer van Sarah is volledig uitgebrand. Meubels, kledij, schoolspullen, alle foto’s en alles van haar begrafenis: het is allemaal weg.” Patrick Claeys (60) uit Houthulst is ontroostbaar nadat een zware dakbrand vrijdagavond zijn hoevewoning onbewoonbaar heeft gemaakt. Van de slaapkamer van zijn verongelukte dochter Sarah blijft weinig over. “Dit voelt alsof ze ons een tweede keer ontnomen wordt.”