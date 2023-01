Na veertig jaar gaat definitief de stekker uit Tihange 2

De kernreactor in het Luikse Hoei, aan de oevers van de Maas, werd in 1983 in gebruik genomen. De centrale – uitgebaat door Engie Electrabel – met een capaciteit van 1.008 megawatt produceerde in totaal genoeg elektriciteit om België drie jaar lang van stroom te voorzien.

Tijdens al die jaren lag de centrale ook voor lange tijd stil. Er werden in 2012 scheurtjes ontdekt in de stalen wanden van de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2. Het leverde beide centrales de bijnaam ‘scheurtjescentrales’ op. In realiteit gaat het om waterstofvlokken in het staal. In 2013 mocht Tihange 2 heropstarten, om enkele maanden later uit voorzorg weer te worden losgekoppeld. Pas in 2015 volgde de definitieve heropstart, na uitgebreid onderzoek en groen licht van de nucleaire waakhond FANC.

Ook in augustus 2018 volgde een onverwachte grote stop, nadat betondegradatie werd vastgesteld in het bunkergebouw. De reactor lag bijna een jaar stil.

Afbraak pas in 2037

Om 23:59 uur, na een carrière van veertig jaar, wordt Tihange 2 definitief met pensioen gestuurd, conform de wet op de kernuitstap. De centrale zal dan niet langer elektriciteit produceren.

De definitieve afkoppeling zal in alle veiligheid gebeuren, verzekert Antoine Assice, directeur van de reactoren in Tihange. Voor de zowat honderd mensen die werken bij Tihange 2 zal na de sluiting in een andere functie worden voorzien. Sommigen blijven aan de slag voor de ontmanteling, anderen kunnen aan het werk bij Tihange 1 en 3. “Er is geen banenverlies”, verzekert de directeur.

Net als in Doel zal het definitieve einde ook in Tihange een moeilijk moment worden voor het personeel. “Het wordt emotioneel”, aldus de topman van Tihange.

Aan de ontmanteling van Tihange 2 hangt net als eerder voor Doel 3 een prijskaartje van ongeveer een miljard euro. Dat geld komt van de nucleaire provisies. In totaal is 6,3 miljard euro voorzien voor de ontmanteling van de zeven reactoren.

Nadat bij wijze van spreken de stekker uit Tihange 2 wordt getrokken, resten nog bergen en jaren werk. De definitieve stopzettingsfase kan nog tot 2027 duren. Daarbij wordt onder meer de reactor ontladen. Daarna volgt de echte ontmanteling en de conventionele afbraak, die voor 2037 gepland is.

Nog vijf reactoren

Daarmee is het de tweede reactor in ons land die definitief van het net wordt gekoppeld. In september vorig jaar ging de stekker al voor eeuwig uit Doel 3. Vanaf 1 februari moeten we het dus stellen met nog vijf resterende kernreactoren. Die centrales sluiten normaal in 2025, maar voor Doel 4 en Tihange 3 is een verlenging van tien jaar voorzien, na een akkoord tussen de regering en uitbater Engie Electrabel.