Noodtoestand wegens corona in VS eindigt op 11 mei

De noodtoestand die drie jaar geleden in de VS werd uitgeroepen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, loopt officieel af op 11 mei. Dat heeft het Witte Huis aangekondigd.

Het was de voormalige Amerikaanse president Donald Trump die in maart 2020 de noodtoestand afkondigde. Die werd meerdere keren verlengd door de huidige president Joe Biden.

In het land zijn er twee noodtoestanden, een nationale en een voor de volksgezondheid. De regering heeft het Amerikaanse Congres maandag laten weten dat die twee noodtoestanden nog een laatste keer kort verlengd worden en vervolgens op 11 mei beëindigd worden.

De noodverordeningen laten de Amerikaanse regering de staten extra middelen ter beschikking stellen voor de bescherming van de volksgezondheid en de coördinatie van het crisisbeheer. Met de opheffing van de noodtoestand zal de Amerikaanse regering haar bevoegdheden teruggeven en zullen de meeste steunmiddelen dan ook eindigen.

Er is gekozen om pas in mei de noodtoestand op te heffen om de overgang vlot te laten verlopen. “Een abrupt einde aan de noodtoestand zou leiden tot wijdverspreide chaos en onzekerheid in het hele gezondheidszorgsysteem, voor staten, ziekenhuizen en dokterspraktijken, maar ook voor miljoenen Amerikanen”, aldus het Witte Huis.

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden eisen echter dat de noodtoestand onmiddellijk wordt beëindigd, omdat die de staat veel geld kost.