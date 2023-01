Rishi Sunak noemt Brexit “enorme kans” voor VK

Sinds 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk “een enorme vooruitgang geboekt” in de vrijheid die de Brexit biedt om de uitdagingen aan te pakken, verklaarde Sunak. Hij verwees onder meer naar de uitrol van vaccins die volgens hem de snelste in Europa was, het sluiten van handelsovereenkomsten met meer dan zeventig landen en het herwinnen van de controle over de grenzen, klinkt het in een verklaring.

“In mijn eerste honderd dagen als premier is dat momentum niet vertraagd”, verklaarde Sunak nog. “Ik ben vastbesloten ervoor te zorgen dat de voordelen van de Brexit mensen en bedrijven in het hele land ten goede blijven komen.”

Volgens het Office for Budget Responsibility (OBR) zal de Britse economie op de lange termijn echter met ongeveer 4 procent krimpen door het vertrek van het land uit de EU, ondanks de handelsovereenkomst met Europa.