Tesla zakt sterk op beurs, Wall Street begint handelsweek in mineur

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,8 procent op 33.717,09 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 1,3 procent op 4.017,77 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 2 procent in de min op 11.393,81 punten. De S&P 500 staat voor januari wel zo’n 6 procent in de plus. De Nasdaq is sinds het begin van het jaar bijna 11 procent gestegen en stevent af op de beste januarimaand sinds 2001.

Ongeveer een vijfde van de bedrijven uit de S&P 500-index opent deze week de boeken. Ook grote techbedrijven als Apple, Google-moeder Alphabet, Amazon en Facebook-eigenaar Meta Platforms komen met cijfers. Daarnaast geven bekende bedrijven als McDonald’s en General Motors een kijkje in de boeken.

Het rentebesluit van de Federal Reserve volgt op woensdag. Een dag later vergadert de Europese Centrale Bank over de rente. De Fed en de ECB zullen naar verwachting beide de rentetarieven verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

Tesla versus Mustang

Maandag werden Amazon (min 1,7 procent), Apple (min 2 procent), Alphabet (min 2,5 procent) en Meta (min 3 procent) allemaal flink lager gezet. Vrijdag wonnen de techbedrijven nog tot 3 procent. Dat kwam doordat de favoriete maatstaf voor inflatie van de Fed in december afnam ten opzichte van november, waardoor de centrale bank de rente mogelijk minder snel hoeft te verhogen. Dat zou vooral voor dure techaandelen gunstig zijn.

Tesla dook ruim 6 procent omlaag. Maandag werd bekend dat concurrent Ford de prijzen voor zijn elektrische Mustang flink gaat verlagen in de VS. Beleggers vrezen dat dat het begin is van een prijzenoorlog. Het aandeel steeg vorige week flink nadat Tesla een recordwinst bekend had gemaakt. Sinds het begin van het jaar is het bedrijf dat wordt geleid door topman Elon Musk meer dan een derde in waarde gestegen.

Intel moest maandag een klein plusje van eerder op de dag inleveren en sloot met een verlies van 0,8 procent. De chipfabrikant raakte vrijdag ruim 6 procent kwijt na tegenvallende kwartaalcijfers.

GE Healthcare won 2 procent. Het gezondheidszorgbedrijf maakte voor het eerst sinds de afsplitsing van industrieel conglomeraat General Electric de kwartaalcijfers bekend. Het concern zag de winst afgelopen kwartaal dalen, maar rekent wel op winstgroei in 2023.

De euro was 1,0848 dollar waard, tegen 1,0859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 77,78 dollar. Brentolie werd ruim 2 procent goedkoper op 84,88 dollar per vat.