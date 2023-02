Man van iconisch WK-moment gelooft rotsvast in “wereldtopper” Dimitri Van den Bergh: “Hij kan de Premier League winnen”

Vanavond is het zover. Dan begint Dimitri Van den Bergh aan zijn tweede Premier League-campagne met een partij tegen Jonny Clayton in Belfast. “Een mega grote eer”, noemde hij het zelf. Maar wat kan ‘The DreamMaker’ in een van de meest prestigieuze dartstoernooien van het jaar?

De 28-jarige Van den Bergh kreeg maandag van de organiserende PDC een van de vier wildcards. De drie andere gelukkigen zijn Jonny Clayton (winnaar in 2021), Nathan Aspinall en Chris Dobey. Zij vervoegen de top vier op de wereldranglijst: wereldkampioen Michael Smith, titelverdediger Michael van Gerwen, Gerwyn Price en Peter Wright.

Er zijn telkens op een verschillende locatie zestien speelronden voorzien (met kwartfinales, halve finales en finale), voor de play-offs met de beste vier op 25 mei in Londense O2 Arena. De prijzenpot bedraagt 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro). De winnaar krijgt 275.000 pond (ruim 320.000 euro), daarnaast is er een wekelijkse winnaarsbonus van 10.000 pond (ruim 11.000 euro).

De Premier League is geen zogenaamd ‘ranking event’. Dat wil zeggen: het telt niet mee voor de wereldranglijst. Maar er valt dus wel een hoop geld te verdienen en het is een van de drie meest prestigieuze toernooien van het jaar, naast het WK en de World Matchplay.

Van den Bergh deed tot nu toe twee keer mee aan de Premier League. In 2019 was hij een van negen uitgenodigde spelers om het veld aan te dikken tot tien. Hij gooide in Rotterdam een gemiddelde van 100.73 op weg naar een 6-6 gelijkspel tegen James Wade. Twee jaar later mocht Van den Bergh een heel seizoen meedoen. Na zestien donderdagen - en enkele weken op nummer 1 te hebben gestaan - eindigde de Antwerpenaar op de ondankbare vijfde plaats en miste hij net een plekje in de Premier League Finals.

“Potentiële winnaar”

Nu wil hij wel de top vier halen. “Ik wil laten zien waarom ik gekozen ben”, reageerde hij. “Je hoort bij de elite, dus je moet jezelf tonen. Er is ook elke week 10.000 pond te verdienen, dus ik mik op minstens één dagzege. Alles is mogelijk, ik ga ervan genieten en iedereen thuis trots proberen te maken. Ik hoop een masterclass darts te tonen.”

Een Van den Bergh op z’n beste niveau kan van iedereen winnen. Dat weet ook Wayne Mardle, ex-profdarter en tegenwoordig gevierd commentator/analist bij Sky Sports. En de man achter het iconische commentaar bij de negendarter van Michael Smith in de WK-finale, waarbij de Engelsman zijn stem verloor en in allerijl vervangen moest worden.

“Ik had, om eerlijk te zijn, niet verwacht dat Dimitri erbij zou zijn”, aldus de flamboyante Engelsman. “Maar ik heb in de Premier League gespeeld en er commentaar bij gegeven, en dus begrijp ik dat elke darter die ze kiezen er eentje van wereldklasse is. Dat het spelers zijn voor wie mensen komen kijken. Dimitri is een potentiële winnaar van de Premier League, wanneer hij ook meedoet. Dat is gewoon zo. Bovendien groeit het darts exponentieel in België, wat ook een van de redenen is geweest om hem te selecteren. Dimitri heeft al een major gewonnen en speelde uitstekend op het WK. Er zijn alleen maar positieve punten te maken voor zijn selectie.”

Natuurlijk: er kwam ook kritiek. Zo voelde Luke Humphries zich ondergewaardeerd na het winnen van vijf toernooien in 2022 en Joe Cullen voelde zich “genaaid” na zijn niet-selectie.

“Het ding is: iedereen heeft een mening”, relativeert Mardle. “De PDC kan in principe selecteren wie ze willen. Humphries is er niet bij als nummer vijf van de wereld en Dimitri wel… Het zij zo. De PDC promoot de sport en doet dat al jaren uitstekend. Ze zullen wel weten wat ze doen. Ik ben fan van Dimitri en heb altijd gezegd dat hij het potentieel heeft om nummer 1 van de wereld te worden. Oké, hij heeft die sprong nog niet volledig kunnen maken, maar hij heeft nog zo veel tijd. Hij zal nu in de Premier League ongetwijfeld rechtvaardigen waarom hij gekozen werd. De PDC weet dat hij dat hele ding kan winnen en dartsfans zien hem graag aan het werk, dat merk je telkens opnieuw tijdens de grote toernooien.”

Genieten

Op z’n 28ste is ‘The DreamMaker’ echter nog geen afgewerkt product. Er is nog wel wat werk aan de winkel, aldus Mardle. “Dimitri heeft in de verste verte zijn potentieel nog niet bereikt”, klinkt het. “Ik zou graag is rustig met hem een babbel hebben want hij kan nog zo veel beter. Hij won de Matchplay in 2020, maar daarna is hij niet doorgegroeid zoals we dat verwacht hadden. Dimitri is nochtans een van de beste darters op deze planeet.”

“Maar het zit niet altijd juist tussen zijn oren, zo lijkt het. Dat merk je aan zijn houding op het podium. Hij heeft een van de beste worpen op het circuit, zo betrouwbaar, maar hij moet zich concentreren op het darten in plaats van na te denken en zo lang te wachten om te gooien. Zo breekt hij zijn ritme te veel. Dimitri moet meer genieten als hij speelt, een beetje meer plezier maken. Na zijn - overigens fantastisch - dansje kruipt hij altijd in een soort schulp en wordt hij te gespannen. Je kan je niet elke minuut van een partij 100 procent focussen, onmogelijk. Zeker als hij niet aan de beurt is, moet hij die ‘mind games’ loslaten. Mijn boodschap is dus simpel: Stop met piekeren Dimi, gooi gewoon en probeer de mensen te entertainen!”

Michael van Gerwen won vorig jaar de Premier League, al voor de zesde keer, en is ook nu de grote favoriet. Maar Mardle houdt dus ook rekening met Van den Bergh.

“Van Gerwen heeft in al die jaren slechts één keer de play-offs niet gehaald. Dat zegt eigenlijk alles. Maar Clayton won bij z’n debuut en Cullen haalde vorig jaar de finale. De Premier League is heel moeilijk te voorspellen tegenwoordig, maar het zou me niet verbazen als Dimitri hem dit jaar wint. De wereld weet hoe goed hij is, zijn worp is fantastisch, hij heeft een prachtig gezin… Waarom zou hij niet kunnen presteren én genieten op een podium?”

PROGRAMMA

Belfast - 2 februari (Van den Bergh - Clayton)

Cardiff - 9 februari (Van den Bergh - Van Gerwen)

Glasgow - 16 februari (Van den Bergh - Wright)

Dublin - 23 februari (Van den Bergh - Price)

Exeter - 2 maart (Van den Bergh - Dobey)

Liverpool - 9 maart (Van den Bergh - Smith)

Nottingham - 16 maart (Van den Bergh - Aspinall)

Newcastle - 23 maart (nog te bepalen, gebaseerd op stand)

Berlijn - 30 maart (Van den Bergh - Smith)

Birmingham - 6 april (Van den Bergh - Price)

Brighton - 13 april (Van den Bergh - Van Gerwen)

Rotterdam - 20 april (Van den Bergh - Wright)

Leeds - 27 april (Van den Bergh - Aspinall)

Manchester - 4 mei (Van den Bergh - Dobey)

Sheffield - 11 mei (Van den Bergh - Clayton)

Aberdeen - 18 mei (nog te bepalen, gebaseerd op stand)

Londen (Finals) - 25 mei

PRIJZENPOT

Winnaar - 275,000 BP (322.000 euro)

Runner-up - 125,000 BP (146.000 euro)

Halve finale - 85,000 BP (100.000 euro)

Vijfde plek - 75,000 BP (88.000 euro)

Zesde plek - 70,000 BP (82.000 euro)

Zevende plek - 65,000 BP (76.000 euro)

Achtste plek - 60,000 BP (70.000 euro)

Dagwinnaar - 10.000 BP (12.000 euro)

TOTAAL - 1 miljoen BP (1,2 miljoen euro)