Vrouw gewond bij steekpartij in Opwijk

In het Vlaams-Brabantse Opwijk is zondagavond een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. De vrouw raakte niet levensgevaarlijk gewond. Voorlopig kon nog geen dader opgepakt worden.

De feiten speelden zich omstreeks 20.00 uur af in het park van Hof ten Hemelrijk, aldus het parket.

“Een vrouw was er aan het wandelen met haar hond, toen die hond even snuffelde aan een man”, zegt parketwoordvoerder Carol Vercarre. “ Die man gaf het dier daarop een trap. De vrouw sprak hem daarop aan, waarna de man twee messen trok en daarmee uithaalde. De vrouw raakte gewond in het aangezicht, de handen en de borststreek, en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.”