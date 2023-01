“In de voormiddag blijft het droog, ’s namiddags en ‘s avonds enkele plaatselijke buien”

Dinsdag blijft het in Limburg gedurende de voormiddag overal droog. In de loop van de namiddag en avond kunnen er enkele buien over onze provincie trekken. Meestal zal het echter droog zijn.

In de westelijke stroming trekken er veel wolken over de provincie waardoor er slechts sporadisch even wat ruimte kan komen voor de zon. De wind haalt gemiddeld 4 Beaufort. De temperatuur loopt op tot een graad of 8 en dat is een zachte waarde voor de laatste dag van januari.

In de nacht naar woensdag blijft de temperatuur meerdere graden boven nul. Regen is er niet te verwachten.

