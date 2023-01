Leeds huurt Amerikaanse middenvelder Weston McKennie van Juventus

De 24-jarige middenvelder brak in Europa door bij Schalke 04 in Duitsland. In 2020 trok hij naar Juventus, eerst op uitleenbasis en nadien definitief. In de overeenkomst tussen Leeds en Juve is een optie tot permanente overstap opgenomen.

McKennie telt 41 caps bij de Amerikaanse nationale ploeg. Hij speelde met Team USA de vier wedstrijden eind vorig jaar op het WK in Qatar, waar de Amerikanen in de achtste finales tegen Nederland sneuvelden.