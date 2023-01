Portugees Grondwettelijk Hof houdt legalisering euthanasie tegen

Het Grondwettelijk Hof in Portugal heeft voor de tweede keer een wet verworpen die euthanasie zou toelaten. Volgens het Hof bevatte de tekst een “onaanvaardbare onnauwkeurigheid” waardoor de wettekst teruggestuurd werd naar het parlement, dat al drie jaar probeert euthanasie te legaliseren.

De rechters van het Grondwettelijk Hof hebben besloten dat de tekst niet conform de grondwet is, omdat hij niet duidelijk definieert “welk lijden van grote intensiteit de weg zou kunnen openen naar een medisch begeleide dood”, zo klinkt het in een persmededeling.

In maart 2021 verwierp het Grondwettelijk Hof de wet ook al. Toen was er ook sprake van het gebruik van onduidelijke termen.

Het parlement kan de tekst nu herwerken en dan voorleggen aan president Marcelo Rebelo de Sousa. Die stuurde de vorige tekst naar het Grondwettelijk Hof ter controle.

Het Portugese parlement spreekt zich sinds februari 2020 positief uit voor een decriminalisering van euthanasie. Sindsdien botste het parlement op sterke tegenstand van het staatshoofd. Als fervente katholiek en voormalig rechtenprofessor, sprak Rebelo de Sousa eerder al een veto uit tegen de wet.

De socialistische volksvertegenwoordigster Isabel Moreira, een van de luidste stemmen voor het goedkeuren van de tekst, reageert maandag door te spreken over een “probleem van semantiek” en dat “ de meerderheid van de opmerkingen die de president had gemaakt, niet werden weerhouden”. “Als het louter gaat om enkele woorden aan te passen, dan zijn we er om dat te doen”, zei ze nog.

In navolging van België en Nederland hebben een aantal Europese landen euthanasie al gelegaliseerd.