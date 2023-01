Kan Calvin Stengs straks spelen in de beker? Het zal afhangen van… Antwerp (dat al met een propvolle ziekenboeg zit)

Antwerp overweegt om het schorsingsvoorstel voor Calvin Stengs (24) niet te aanvaarden. Niet omdat de vordering – drie speeldagen effectief – zo onredelijk is, wel omdat de Nederlander op die manier zou kunnen spelen tegen Union in de beker.

Drie speeldagen effectief plus één voorwaardelijk. Dat was het schorsingsvoorstel van het bondsparket voor Calvin Stengs. Het bondsparket argumenteerde dat de fysieke integriteit van Anderlecht-speler Diawara in gevaar was bij de slaande beweging van de Nederlander. Tegelijk werd er melding gemaakt van een arm van Diawara tegen de nek/schouder van de Antwerp-spelmaker, wat ook duidelijk te zien is op de beelden. Het neemt niet weg dat de reactie van Stengs niet oké was, maar die provocatie van Diawara leverde hem toch wat begrip op, net als de excuses die hij aanbood na de 0-0. In theorie kon Stengs acht duels schorsing krijgen op basis van de indicatieve tabel, het werden er uiteindelijk drie effectief.

Stengs had voor zijn uitsluiting al geel gekregen, zijn vijfde van het seizoen, normaal ook goed voor een schorsing. Navraag leerde ons dat die gele kaart weggevallen is: Stengs staat dus nog met vier gele kaarten achter zijn naam, zoals dat voor de wedstrijd tegen Anderlecht het geval was. Bij de bond was er lange tijd onduidelijkheid hoe het effectief zat – schijnbaar tegenstrijdige bondsartikelen zorgden voor verwarring –, maar na veel getelefoneer over en weer was het zo klaar als een klontje: die vijfde gele kaart werd zondag niet geregistreerd.

De schorsing die dreigt na de rode kaart is vooral van belang met het oog op de bekerpartij van woensdag tegen Union. Wil Antwerp dat Stengs kan spelen in het Dudenpark, dan mag het de vordering van het bondsparket niet aanvaarden – dan gaat een eventuele straf pas in ná woensdag. De club beraadt zich dan ook wat het zal doen: het lijkt logisch dat RAFC Stengs wil opstellen in de halve finale. Indien Antwerp het voorstel niet aanvaardt, dan verschijnt Stengs nu dinsdag voor de Geschillencommissie, waar hij in theorie een zwaardere sanctie riskeert (al is die kans klein). Maar dan zou hij zo wel mogen meedoen tegen Union. Wikken en wegen.

© BELGA

Als Antwerp de drie speeldagen schorsing wel aanvaardt, dan is Stengs er niet bij in de toppers tegen Union (beker), Club Brugge en Racing Genk – de concurrentie zou het graag zien gebeuren. Want als Stengs afwezig is, wie kan Mark van Bommel dan opstellen op het middenveld? De grootste kanshebber op een basisplaats lijkt Christopher Scott. Niet omdat hij het dit seizoen al zo goed deed, wel omdat er geen andere mogelijkheden zijn: er zijn slechts drie fitte middenvelders.

Ziekenboeg

U vraagt zich misschien af: waar zitten Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens en Faris Haroun? Het antwoord: in de ziekenboeg. En het slechte nieuws is dat zeker die eerste twee – Haroun komt niet meer echt in aanmerking voor speelminuten – op korte termijn niet weer fit zullen zijn. Tot dusver was er erg weinig geweten over hun revalidatie, maar volgens onze info zijn Yusuf en Gerkens stevig op de sukkel, wat gezien de nakende afwezigheid van Stengs extra problematisch is voor Antwerp.

Concreet heeft Yusuf een complexe voetblessure, hij is zeker nog een maand out. Zijn laatste wedstrijd voor RAFC dateert intussen al van 13 november, toen tegen Club Brugge (2-2). Sindsdien was hij niet meer inzetbaar.

© Dick Demey

Gerkens op zijn beurt voetbalde in 2023 wel al. Hij viel in tijdens de 2-0-overwinning tegen AA Gent op 7 januari, maar nu heeft hij weer last aan de hamstring. Ook voor de Limburger lijkt het uitgesloten dat hij tegen Club of zelfs Genk kan spelen.

U begrijpt: het wordt de komende weken de schade beperken voor Antwerp in de strijd om de topplaatsen in het klassement. Jürgen Ekkelenkamp staat overigens ook op één gele kaart van een schorsing…