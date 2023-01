Gevonden menselijke romp in Deurne nog niet geïdentificeerd, slachtoffer vermoedelijk vlak bij vindplaats vermoord

De romp die vrijdagavond aangetroffen werd in een kelder van een appartementsgebouw op de Bisschoppenhoflaan in Deurne, heeft nog niet tot een identiteit geleid. De speurders gaan er voorlopig van uit dat ze in de buurt van de kelder vermoord werd.

In een koffer in een van de kelders van een appartementsgebouw op de Bisschoppenhoflaan werd vrijdagavond een menselijke romp, een bovenlichaam zonder hoofd en ledematen, aangetroffen door de bewoner van een van de appartementen. Sinds de lugubere vondst draait het moordonderzoek naar de herkomst van de menselijke resten op volle toeren.

Het Antwerpse parket wil voorlopig niet communiceren over de zaak, maar volgens onze informatie kon de identiteit van het slachtoffer – een vrouw – nog niet achterhaald worden. Mogelijk brengt de autopsie daar duidelijkheid over. Een extra moeilijkheid is dat twee belangrijke identificatie-kenmerken, de vingerafdrukken en het aangezicht/gebit, ontbreken.

© nelo

Prostitutiemilieu

Zonder identiteit is het nog gissen naar het motief voor de moord en de leefwereld waarin die zich afgespeeld heeft. Op dit moment kijken de speurders onder meer naar het de prostitutiemilieu. Bewoners van de appartementen boven de kelders hadden eerder al getuigd dat hun kelderverdieping gebruikt werd door prostituees en druggebruikers.

De onderzoekers tasten ook nog in het duister over waar de vrouw gedood werd. De appartementen in de nabije omgeving werden afgelopen weekend allemaal onderzocht door labospecialisten. Er wordt vanuit gegaan dat de vrouw niet ver van de kelder om het leven gebracht is. Sporenonderzoek moet nu uitwijzen of dat in een van de appartementen in het gebouw op de Bisschoppenhoflaan gebeurd is.