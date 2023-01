Opnieuw agent geschorst na brutale arrestatie van Tyre Nichols

Na de gewelddadige arrestatie van Tyre Nichols op 7 januari in de Amerikaanse stad Memphis, is maandag een zesde agent van het politiekorps uit zijn functie gezet. Enkele dagen na de arrestatie overleed Nichols. Gruwelijke beelden van de dashcams van de agenten waarop de arrestatie van de man te zien is, circuleren inmiddels wereldwijd.

“Hij werd geschorst, net als de andere betrokken agenten”, laat de topvrouw van het korps maandag weten. “Het onderzoek is nog volop aan de gang, we zullen erover communiceren zodra we zelf meer weten over het dossier.”

Volgens berichten in de lokale media gaat het om een blanke politieagent. Het is nog onduidelijk welke rol deze ambtenaar speelde bij het incident. Vijf zwarte politieagenten die direct betrokken waren, werden eerder al ontslagen. De vijf mannen worden beschuldigd van doodslag en zware mishandeling.

De beelden van de fatale arrestatie van de 29-jarige man heeft in heel de Verenigde Staten tot protesten en optochten geleid. Alle deelnemers roepen op tot strengere straffen voor agenten die hun positie misbruiken, alsook een volledige hervorming van de politiestructuren.

Een coalitie van zwarte Democratische Congresleden nodigde de familie Nichols uit om volgende week de State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden in het Congres bij te wonen. Volgens een medewerker van de coalitie ging de familie op de uitnodiging in.