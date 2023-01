Drugsbaas Flor Bressers liet speurders en magistraten schaduwen door privédetective

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft privédetective Gilbert S. laten arresteren, omdat hij informatie over geheime strafonderzoeken verzamelde in opdracht van drugsbaas Flor Bressers. S. zou politiemensen en magistraten hebben geschaduwd. Het gerecht deed ook een inval bij een speurder van Europol, die informatie zou hebben doorgespeeld aan de organisatie van Bressers.