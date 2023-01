Willy Claes en Herman De Croo: “Wat wij deden heeft niets te maken met wat Bart De Wever voorstelt”

“Nee, wij voerden voor het Vlaams onderwijs nauwelijks een ander beleid dan de Franstaligen voor hun departement”. Aan het woord zijn de socialist Willy Claes en de liberaal Herman De Croo. De twee waren in de jaren ‘70 in de Belgische regering minister van Nationale Opvoeding, maar enkel bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs. Dat zij 50 jaar geleden al deden wat N-VA-voorzitter Bart De Wever nu voorstelt om Vlaanderen buiten een formele staatshervorming om meer armslag te geven, dat ontkennen de twee ministers van Staat formeel. “Dat was totaal anders,” dixit Claes.