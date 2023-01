Sven Nys begrijpt WK-forfait van titelverdediger Tom Pidcock: “Het zou gewoon enorm veel energie vragen”

Geen Tom Pidcock komende zondag op het WK veldrijden in Hoogerheide. Nochtans is de Brit de titelverdediger. Maar het multitalent verkiest andere doelen in 2023. “Ik begrijp zijn beslissing volledig”, aldus Sven Nys.

Pidcock wil knallen in het voorjaar en daar moet alles voor wijken. “Ik start in de Ronde van de Algarve, dan volgen de Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen”, aldus de Brit. “Ik begon aan veldrijden met de grote droom om op een dag wereldkampioen te worden bij de grote jongens. En ik won die titel in Amerika. Neem dat ik in 2024 wél start, dan probeer ik een gooi te doen naar goud. Een titel verdedig je niet. In mijn denkwereld probeer je een titel te winnen. Fayetteville was niet mijn laatste WK. Dat kan ik met veel zekerheid zeggen.”

Veldriticoon Sven Nys gaat volledig mee in de denkwereld van Pidcock. “Ik begrijp zijn beslissing volledig”, klinkt het bij Cycling Weekly. “Door de manier waarop hij zich aan het voorbereiden is op het wegseizoen, moest hij vroeg die keuze maken. Hij zal ook wel weten dat hij op het parcours in Hoogerheide niet makkelijk is om te winnen van Wout en Mathieu. Als hij de komende jaren een omloop ziet die hem goed ligt, zal hij er misschien voor kiezen om het WK nog eens te rijden.”

© BELGA

Om Van Aert én Van der Poel te kloppen, moet Pidcock een superdag hebben.

“In Hoogerheide wereldkampioen worden, zou enorm veel energie vragen”, aldus Nys. “Het zou een impact hebben op dingen die hij wil bereiken in april of mei. Daarom besliste hij om niet te gaan, net als Van Aert vorig seizoen met het WK in de VS. Pidcock is ook een renner van onder de 60 kilogram terwijl Van Aert en Van der Poel boven de 75 kilogram zitten en die ‘ruwe kracht’ hebben. Op een parcours met veel klimmen… Dan deed hij mee. Nu heeft hij zich afgevraagd wat zijn doelen zijn en tegen wie hij het daarvoor moest opnemen.”