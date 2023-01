Megan Desaver en Dennis Roos reageren op verloving: “Zijn hartstikke gelukkig”

Amper vijf weken vormen ze een koppel, maar realitysterren Megan Desaver en Dennis Roos voelen zich top bij elkaar. De twee verloofden zich toen ze op reis waren in Dubai en reageren in Café Play voor het eerst op het nieuws. “We zijn met een hele hoop bezig en kunnen er nog niet te veel over kwijt”, klinkt het mysterieus. “Maar we zijn hartstikke gelukkig samen”, sluit Dennis af.