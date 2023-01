VOORBESCHOUWING WK VELDRIJDEN 2023. Is de ‘Stairway to Heaven’ voor Wout van Aert of voor Mathieu van der Poel? Alles wat u moet weten over het WK in Hoogerheide

Zaterdag en zondag worden in Hoogerheide opvolgers gezocht voor Marianne Vos en Tom Pidcock. De twee uittredende wereldkampioenen zijn er niet bij. Wordt het een dubbel Nederlands feestje of een BeNe-tweedaagse? Hieronder vindt u alles wat u moet weten over de wereldkampioenschappen veldrijden van zaterdag 4 en zondag 5 februari.

Parcours:

De kandidaten-wereldkampioenen komen in Hoogerheide niet meteen voor een surprise van formaat. Wie de Grote Prijs Adrie van der Poel in het verleden al reed, voelt zich meteen thuis. De omloop is ruim drie kilometer lang en trekt door het bos over de Brabantse Wal.

Andere typische elementen van het parcours van Adrie van der Poel en mededesigner Marc Dierckx zijn de bekende U-bocht rond een boom en de trappen. Die kregen de naam ‘Stairway to Heaven’ mee, naar het rocknummer van Led Zeppelin. Ze liggen net voor het einde van de ronde. Daarna is er de hellende Scheldeweg. De lus bevat de nodige bochten en rechte stukken en is vooral heel overzichtelijk voor het publiek.

Wat is er dan wel veranderd in vergelijking met vorig jaar? Onmiddellijk na de start zit de fietsbrug er opnieuw in. Na de eerste materiaalzone is er een extra lus uitgetekend opdat het niet te modderig zou liggen. In geval van hevige regenval was het net iets te lang (circa 200 meter) lopen. Al wordt niet al te veel neerslag verwacht, zodat er snel zou kunnen gecrost worden op dit WK.

© UCI

De balken zijn verlegd. Die lagen vroeger vóór de Vip-tent maar komen nu vóór het podium van de mindervaliden. Met andere woorden: parallel met de schuine kant na de trappen. Van der Poel Senior wou absoluut niet dat de balken in de modder zouden komen te liggen, waardoor de kans op crashes groter zou worden.

Met andere woorden: de laatste vijfhonderd meter van elke ronde zijn er dus de balken, de trappen, de schuine kant en de hellende weg naar de finish. Volgens Van der Poel Senior laat de omloop een snelle cross toe met veel bochten waarbij er doorgetrapt kan worden. Op een parcours waar zowat overal het verschil kan gemaakt worden.

Adrie van der Poel. — © peter van trijen

Hoe geraakt u op het WK?

Hoogerheide ligt op de zuidwestkant van de provincie Noord-Brabant. Samen met Putte, Ossendrecht, Woensdrecht en Huijbergen vormt Hoogerheide de gemeente Woensdrecht die circa 22000 inwoners telt. Het dorp ligt op de Brabantse Wal.

Wie vanuit Antwerpen komt, volgt de richting Bergen op Zoom via de A12/A4. Op de A4 neemt u afslag 30, Hoogerheide, Ossendrecht, Putte en daarna volgt u de borden Hoogerheide en daarna de borden ‘UCI World Cup’.

Het parkeren gebeurt in de woonwijken zelf, op de normale parkeerterreinen, parkeervakken, langs de openbare weg. Weliswaar conform de normale verkeersregels. Beperk wel het minium aan overlast voor de omwonenden en let goed op de verkeersborden waar wat mogelijk en toegestaan is.

Hoeveel kost een ticket?

Kinderen tot en met elf jaar hebben gratis toegang op vertoon van een geldig ID. Kinderen van twaalf jaar en ouder moeten betalen. Online kunnen er maximaal 20 tickets per sessie worden besteld. Bij aanvraag van 21 of meer tickets moeten die in verschillende sessies worden aangevraagd.

Een combiticket voor 4 en 5 februari kost 46 euro. Een last minute combi ticket voor beide dagen kost 50 euro. De mindervalide combi tickets zijn uitverkocht.

Wie alleen op 4 februari komt, betaalt 21 euro. Wie alleen op zondag komt, betaalt 26 euro. De last minute tickets voor zaterdag en zondag zijn 4 euro duurder. Online kunt u die kaarten boeken op www.wkhoogerheide2023.nl en dan surft u naar de rubriek tickets.

Programma Donderdag: 9-11 uur: UCI-inspectie parcours 14-16 uur: officiële training Vrijdag: 10-12 uur: officiële training 12.30 uur: WK Team Relay 14-16 uur: officiële trainingskam Zaterdag: 9-10.30 uur: officiële training 11 uur: WK juniores voor meisjes 11.45-12.30 uur: officiële training 13 uur: WK U23 voor mannen 14-14.30 uur: officiële training 15 uur: WK vrouwen elite Zondag: 9-10.30 uur: officiële training 11 uur: WK juniores voor jongens 11.45-12.30 uur: officiële training 13 uur: WK U23 voor vrouwen 14-14.30 uur: officiële training 15 uur: WK elite mannen

Wie zijn de favorieten?

Mannen

Bij de mannen wordt het bij de elite in principe een tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ze zijn de kopmannen van respectievelijk Nederland en België. De outsiders zijn in de eerste plaats Europees en Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Wereldbekerwinnaar Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Zoals bekend past Tom Pidcock voor het WK. Zijn campagne is al afgesloten.

© BELGA

Bij de U23 heeft ons land met Wereldbekerwinnaar Thibau Nys, uittredende wereldkampioen Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Witse Meeussen en Jente Michels podiumkandidaten bij de vleet. Al doen ze er goed aan om de Nederlander Tibor Del Grosso niet te onderschatten.

Bij de juniores is op papier de Fransman Léo Bistiaux als Europees kampioen de favoriet, al viel Benidorm onlangs niet zo goed mee. Yordi Corsus, Belgisch kampioen Viktor Vandenberghe, Seppe Van den Boer en Wies Nuyens behoren tot het kladje favorieten, net als de Nederlander Guus van den Eijnden, Senna Remijn, de Tsjech Vaclav Jezek en de Amerikaan Andrew August.

Vrouwen

De vrouwen dan. Ook al is Marianne Vos er met een vernauwde bekkenslagader niet bij, de kans dat geen Nederlandse vrouw bij de elite wereldkampioen wordt, is kleiner dan dat het zondag hard sneeuwt. Het lijkt een duel te worden tussen Europees kampioen en Wereldbekerwinnares Fem van Empel en Puck Pieterse die bij de elite meteen een gooi doet naar de regenboogtrui. Al de andere concurrenten komen slechts in aanmerking voor goud indien de twee nergens zijn.

Bij de U23 is Shirin van Anrooij de topfavoriete. De renster van Baloise Trek Lions is een van de jonge talenten die de afgelopen maanden menig gevecht leverde met Pieterse en Van Empel die bij de profs strijden. Met Julia Brouwens en Kiona Crabbé hebben we twee Belgische U23-veldrijdsters aan de start.

Kiona Crabbé. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Bij de junioren heerste de Nederlandse Lauren Molengraaf. De Canadese zusjes Ava en Isabella Holmgren kwamen in de Wereldbeker het dichtst in haar buurt. Nationaal kampioen Fleur Moors moet in staat zijn om een leuk eindresultaat bijeen te rijden. Met ook nog Xaydée Van Sinaey, Shanyl De Shoesitter en Lore De Schepper rijden we in de jongste leeftijdscategorie bij de meisjes er niet langer voor spek en bonen bij.

Hoe was het vorig jaar?

Het was de eerste keer sinds 2015 dat zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel afwezig waren. De verre verplaatsing paste niet in het voorjaarsprogramma van de Kempenaar, terwijl de Nederlander al sinds Zolder met een geblesseerde rug uit het veldritcircuit was verdwenen.

Tom Pidcock, kwam, zag en overwon in deze Formule 1-race op twee wielen. Nog voor halfkoers reed hij van de verzamelde tegenstand weg. Niemand kon de Brit volgen. De olympische kampioen mountainbiken stevende freewheelend op zijn eerste wereldtitel in het veldrijden af. Het werd nog een leuke strijd om het zilver. Uiteindelijk was Lars van der Haar in de sprint sneller dan Eli Iserbyt. Voor de Nederlander was het zijn vierde WK-medaille. Een tweede keer zilver nadat hij ook al twee keer brons won. Voor Eli Iserbyt betekende de derde plaats zijn eerste plak bij de grote jongens.

© ISOPIX