“Als Franstaligen niet willen hervormen, worden ze de doodgravers van België”: Sammy Mahdi (CD&V) erg kritisch voor PS

In een interview met het weekblad Humo heeft CD&V-voorzitter Sammy Mahdi forse taal gesproken tegenover de PS, nochtans een coalitiepartner in de federale regering. Ze staan te vaak op de rem, vindt hij. “Als de Franstaligen niet willen hervormen, worden ze de doodgravers van België.”

Er zijn heel wat hervormingen nodig, zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in het interview dat dinsdag verschijnt. Een onderwijshervorming in Vlaanderen, maar ook federaal. “In pensioenen, fiscaliteit en arbeidsmarkt. In plaats van bang te zijn voor hun eigen schaduw moeten de partijen een voorbeeld nemen aan Jean-Luc Dehaene: het toonbeeld van de volkse politicus die ook onpopulaire maatregelen durfde te nemen om de toekomst van zijn kleinkinderen veilig te stellen.”

Onbegrip is er voor de houding van PS-voorzitter Paul Magnette. Die zei geen Europees geld te willen als de pensioenen daarvoor hervormd moeten worden. “Dat is een teken van egoïsme en een middelvinger naar alle jongeren”, zegt Mahdi. “Europa houdt nu al 850 miljoen euro relancemiddelen in omdat de PS een deftige pensioenhervorming heeft geblokkeerd. Dat geld krijgen we pas als het in orde is. En dan is Magnette verbaasd dat veel Vlamingen vinden dat we zoveel mogelijk bevoegdheden naar Vlaanderen moeten halen. Als de Franstaligen niet willen hervormen, worden ze de doodgravers van België. Sommigen dragen Belgische speldjes en zingen trots het volkslied, maar door het land te laten verrotten, brengen ze het einde ervan dichterbij.”

“Extralegale” hervorming

De timing van de uitspraken van Mahdi is opmerkelijk, want ze komen net nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever in De tijd en De zevende dag had gezegd dat hij zelfbestuur voor Vlaanderen “extralegaal” wil afdwingen. “Ik denk al langer dat de opportuniteit om in het legalisme te hervormen weg is. Zoals op verschillende momenten in onze vaderlandse geschiedenis zal je naar een extralegale hervorming moeten gaan. Dat is niet de eerste keer. Zo is het ook met het onderwijs gebeurd.”

“Ook in het verleden heeft men buiten de wet grote hervormingen doorgevoerd”, zei De Wever nog. “Alle grote hervormingen zijn extralegaal ingevoerd en daarna gelegaliseerd, daar heb ik met Jean-Luc Dehaene nog uitgebreid over gesproken. In dit land heb je één zekerheid: eens je zelfbestuur hebt, dan komt het nooit terug samen, want waarom zou je iets samen doen met een landsdeel dat fundamenteel anders denkt en fundamenteel anders stemt.” De Wever voegde eraan toe dat hij enkel nog in een federale regering wil stappen als hij de garantie heeft op zo’n fundamentele hervorming van het land. “Ik doe niet mee aan het status quo. Want dan gaat het Vlaamse geld eraan.”