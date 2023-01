Schrijft Chatgpt jouw volgende liefdesbrief of praten jouw klanten enkel nog met een robot? PXL start een onderzoek

U heeft er de afgelopen weken al veel over gehoord en mogelijk heeft u hem ook al uitgeprobeerd: de chatbot Chatgpt die met artificiële intelligentie menselijke communicatie kan vervangen. Je kan de chatbot bijvoorbeeld vragen om in jouw plaats een speech of een persbericht te schrijven of - waarom niet? - een liefdesbrief. Hij praat met je en geeft je antwoorden op vragen waar zelfs Google geen antwoord op heeft. Dat gaat soms goed en soms ook niet. Chatgpt maakt zich sterk dat hij het leven van ons allemaal radicaal gaat veranderen. Maar als zijn impact ergens groot zal zijn, dan toch zeker in het bedrijfsleven en op de werkvloer. Communictatiespecialist Hervé Van de Weyer van Hogeschool PXL start daarom een onderzoek naar de praktische mogelijkheden van Chatgpt.

