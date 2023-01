Heusden-Zolder/Diest

Weinigen weten dit, maar Milk Inc. was niet alleen Regi Penxten met een zangeres. Er was ook nog een tweede songwriter en producer: Diestenaar Filip Vandueren. Regi vertelde in Het Huis dat Vandueren al sinds 2011 met een writer’s block kampt, maar Vandueren countert: “Dat Regi me maar snel belt voor een reünie.”