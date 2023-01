Dinsdag wordt opnieuw gezocht naar vrouw die in de Zenne verdween: “Op de middag is het laag tij”

Dinsdag zal er opnieuw gezocht worden naar Imane Khraiss, de jonge vrouw van 25 uit Eppegem die zaterdagnacht met haar fiets in de Zenne viel en sindsdien spoorloos is. “Op de middag is het laag tij. Dan proberen we nog eens”, klinkt het bij het parket.

De vrouw reed zaterdagnacht rond 01.00 uur in Zemst de Zenne in toen ze van haar werk, als restaurantbediende in Mechelen, naar huis reed met de fiets. Een koppel zag het en probeerde hulp te bieden. De hulpdiensten werden gebeld en een heel stuk stroomafwaarts, bijna in Mechelen konden brandweerlui haar bijna uit het water halen. Dat mislukte op het nippertje en het is niet duidelijk of de vrouw toen nog leefde.

Fiets

Ondanks de inzet van duikers en een helikopter werd de vrouw niet meer teruggevonden. “Dinsdag proberen we een nieuwe zoekactie”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Rond de middag is het tij heel laag. We gaan dan opnieuw te water om te zoeken. We hopen toch ‘iets’ te vinden, al was het maar haar fiets die ook nog steeds spoorloos is”.

Koude temperaturen

Heel veel hoop is er niet bij de reddingsdiensten. “De vrees is dat door de sterkte stroming en het tij het lichaam al tot in de Rupel en zelfs de Schelde is gevoerd. Het wordt moeilijk”, klinkt het aan die kant. De kans op overleven is minimaal. “In die koude temperaturen is het meestal slechts een kwestie van minuten.”

De familie van Imane blijft intussen hopen op een mirakel. “Tot we geen zekerheid hebben over haar lichaam, blijven we hopen”, zegt haar zus. Ondertussen is er in Zemst enige kritiek te horen over de aanleg van het fietspad vlak naast de steile oevers op die plek. “Als je erin schuift is er geen houden aan. Er had allang een afsluiting moeten staan.”