Rijbewijzen van twee snelheidsovertreders meteen ingetrokken bij controles

Beringen/Ham/Tessenderlo

Afgelopen weekend is er op verschillende locaties in de PZ Beringen/Ham/Tessenderlo geflitst. Van de 2.149 voertuigen die de camera passeerden, reden er 140 sneller dan toegelaten. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs meteen inleveren. Ze reden op de Kasteletsingel 135 en 148 km/uur terwijl maar 70 km/uur is toegelaten.

De controles gebeurden op de Kasteletsingel, de Zuidstraat en Nieuwendijk in Beringen, de Lapseheide in Tessenderlo en de Heppensesteenweg en Wasseven in Ham. mm