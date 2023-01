Kiwanis financiert klimdriedaagse en circusproject voor jongeren met psychische problemen

Hasselt

De mannen van Kiwanis Hasselt Hazelaar hebben niet minder dan 4.400 euro geschonken aan de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie K-DELTA van het Medisch Centrum St-Jozef in Munsterbilzen. Voorzitter Claudio Meyers en de voorzitter van de sociale commissie Arno Hermans overhandigden aan Helena Gijsens en Sabine Brocatus een cheque van 3200 euro voor een klimdriedaagse en eentje van 1.200 euro voor een circusproject. “Beide activiteiten zijn bedoeld om jongeren met psychiatrische problemen uit te dagen om hun grenzen te verleggen en zo hun zelfbeeld te verbeteren”, legt Helena uit. “Doordat veel van de activiteiten per twee of in groep moeten worden gedaan, leren ze ook samenwerken en rekening houden met de anderen.” (raru)