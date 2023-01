Het overkwam Birgit Van Mol en Lisbeth Rillaerts op de Kastaars: wat als iemand dezelfde outfit draagt op een feestje?

Met de Kastaars is Vlaanderen een nieuwe awarduitreiking rijker. En dat vraagt om fancy outfits. Bekende Vlamingen deden voor de eerste editie dan ook hun uiterste best om te schitteren. Voor Birgit Van Mol en Lisbeth Rillaerts, de vrouw van Bart Raes, draaide dat uit op een speciaal momentje: beide dames droegen immers dezelfde jurk. Mevrouw Raes laat alvast optekenen dat ze het ‘incident’ “allesbehalve erg vond”. Maar hoe vermijd je dit soort fashion faux pas. En wat doe je best als iemand exact dezelfde outfit aanheeft op een feestje? Experts geven raad.