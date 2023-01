Club slankt kern verder af: Eder Balanta op weg naar Schalke 04

Club Brugge loost waarschijnlijk nog een (overbodige) speler: Eder Balanta is op weg naar Schalke 04. De Colombiaan past niet in de plannen van trainer Scott Parker en belandde de laatste weken ook naast de kern.

Voor Balanta wordt, net als voor Eduard Sobol (Strasbourg) en Cyle Larin (Real Valladolid), daarom een oplossing gezocht. En die vindt de Colombiaan nu waarschijnlijk in Duitsland. Schalke 04 zou de middenvelder graag overnemen op huurbasis tot het einde van het seizoen. Of er dan een definitieve transfer volgt, valt nog te bekijken.

Balanta is sinds 2019 aan de slag bij Club Brugge maar kon zich nooit opwerpen tot onbetwistbare basisspeler. Dit seizoen kwam hij maar aan 13 matchen, ofwel amper 323 minuten. In totaal speelde Balanta 112 officiële wedstrijden voor Club.

De gesprekken met Schalke, de club waar ook Michael Frey (ex-Antwerp) sinds kort aan de slag is, gaan de goede kant uit. Al is de deal nog niet rond. Die Königsblauen kunnen best wel wat versterking gebruiken: Schalke 04 staat op een troosteloze laatste plaats in de Bundesliga met tien punten en vecht dus nog tot het einde van het seizoen voor het behoud.