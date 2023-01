Louis Vuitton brengt voor het eerst babycollectie op de markt

Op luxe staat geen leeftijd, of toch niet als het van Louis Vuitton afhangt. Voor het eerst sinds de oprichting van het merk in 1854 verschijnt er dit jaar een babycollectie en die straalt één en al luxueus comfort uit. Kasjmieren body’s en pastelkleuren: Yes, please.

Eerlijk, de gemiddelde baby zal er niet wakker van liggen, maar fashionista’s ongetwijfeld wel. Louis Vuitton is al jarenlang een vaste waarde in modeland en nu is het luxemerk goed op weg om ook het laatste stukje onbenut publiek te veroveren. Hun eerste babycollectie verschijnt op 3 maart in geselecteerde winkels wereldwijd en ziet er alvast veelbelovend uit.

LEES OOK:

© Philippe Lacombe voor Louis Vuitton

© Philippe Lacombe voor Louis Vuitton

Luxueuze pasteltinten

“De collectie representeert een doordachte selectie van alledaagse stukken en stijlen geschikt voor speciale gelegenheden, van eerste speeltjes die levenslange souvenirs kunnen worden”, aldus het merk in een statement aan Women’s Wear Daily. Voor de Louis Vuitton-beer tel je 950 euro neer. Andere prijzen kennen we nog niet, maar met materialen als kasjmier, leder en zilver kunnen we er van uitgaan dat je ook daarvoor op een aardig budget mag rekenen.

De collectie zal onder andere pyjama’s en schoentjes bevatten en is geschikt voor baby’s tot 12 maanden. Dankzij de beige, witte en grijze tinten zijn alle stukken tijdloos én fotogeniek, ideaal voor de Instagrammers onder ons.