Carnavalschlagers en klassieke muziek ontmoeten elkaar in ’t Clarenhof

Hasselt

Onder het motto ‘Boenk t’rop’ heeft de Koninklijke Orde van ’t Klaevarblât vrijdag voor een avond vol ambiance gezorgd in de prachtige kapel van woonzorgcentrum ’t Clarenhof. “Samen met het duo Christel en Salvo, de a-capellagroep ‘Het volgende punt’ en het Boenk t’erop-koor brengen we een mix van Hasseltse liedjes en carnavalsschlagers in combinatie met klassiek”, vertelt initiatiefnemer Ludo Claesen. “Toen ik in 2015 prins werd, heb ik het initiatief genomen om in plaats van een zitting of een bal een concert te organiseren waarbij iedereen mag meezingen en -dansen. Dit is al de zevende editie, maar het is de eerste keer dat we in een rusthuis optreden.” De gezellige feestavond, die ingeleid werd door Jan de Belleman en gepresenteerd door Pierre Reynders ,werd afgesloten met een verrassingsact: het Kathedraalkoor, waar Ludo Claesen dirigent van is, bracht een swingende versie van ‘La vie en rose’ en de Ierse ballade ‘Wild Rover’. (raru)