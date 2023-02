Takeaway tip: weinig tijd? Bocholtse kookt gezonde, verse maaltijden voor de drukke werkdagen

Druk met het werk, late vergaderingen, eigen hobby’s of die van de kinderen? Dan schiet er ’s avonds nog weinig tijd over om lekker en gezond te koken. Daar wil Deborah van By Bora Food in Bocholt graag op inspelen. Elke dinsdag kan je er terecht voor afhaalmaaltijden op bestelling.

De Bocholtse Deborah Eben had al een grote passie voor koken. Ze groeide op in het frituur-restaurant van haar ouders. Zelf ging ze aan de slag als parttime tandartsassistente en schoonheidsspecialist. Tot ze tijdens de coronacrisis thuis kwam te zitten. “Mijn passie voor koken en bakken komt niet uit de lucht gevallen. In 2018 schopte ik het tot de finale van Bake Off Vlaanderen. Toen ik dankzij corona veel tijd had, begon ik nog meer te experimenteren in de keuken. De overschotten deelde ik uit aan familie en vrienden. Iedereen vond het makkelijk om tijdens drukkere weken lekkere en gezonde maaltijden in huis te hebben, waardoor de bal helemaal aan het rollen ging. Al snel heb ik de knoop doorgehakt en nu is het mijn fulltime bezigheid.”

© Deborah Eben

Het menu van By Bora Food verandert elke week. Elke dinsdag zet Deborah het weekmenu online en dan heb je tot vrijdagmiddag de tijd om te bestellen. De dinsdag daarna kan je de bestelde gerechten in Bocholt afhalen, maar By Bora Food levert ook in de streek. “Onze gerechten zijn kant-en-klaar, je kan ze zo opeten of nog even opwarmen. Het is geen grootkeuken, ik doe alles nog steeds zelf. Ik koos bewust voor een lever- en afhaaldag tijdens de drukke werkweek. Ideaal voor mensen die weinig tijd hebben of geen zin om te koken na het werk.”

© Deborah Eben

Over de meest populaire gerechten moet Deborah niet lang nadenken. “De ovenschotels vallen erg in de smaak. Afgelopen week maakten we spitskool, knolselderpuree en kippengehakt (10,5 euro). Daarnaast kook ik ook koolhydraatarm, zoals de gevulde zoete puntpaprika (10 euro). Voor wie wil, kan je er alsnog rijst bij bestellen. Ook de ontbijtjes doen het goed, net als de salades die de mensen graag mee naar het werk nemen. Het oog wil ook wat: ik zorg steeds voor een mooie verpakking en eenvoudige instructies om de gerechten op te warmen.”

Het weekmenu kan je vinden op www.byborafood.be, afhalen kan na bestelling in de Reppelerweg 115 in Bocholt. Bij een bestelling vanaf 50 euro levert By Bora Food gratis in Bocholt, Bree, Meeuwen, Peer, Hechtel en Helchteren.

© Deborah Eben