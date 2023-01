Zes jaar geleden kreeg Dennis uitbrander van teammanager Jana, nu is het grote liefde op het ijs

Zes jaar geleden stapte Dennis boos van de baan tijdens een ijshockeywedstrijd. Dat was niet naar de zin van zijn teammanager, die de jongeman de mantel uitveegde omdat hij zijn ploeg in de steek liet. Die teammanager was Jana, nu… de kersverse echtgenote van Dennis.

Dennis en Jana stapten onder een haag van ijshockeysticks uit het Hasseltse stadhuis. — © rr

Jana Kurucova (40) en Dennis Driesen (28) kunnen er nu hartelijk om lachen: “Dennis speelde in de eerste ploeg van Haskey, de Hasseltse ijshockeyclub, en ik was er teammanager”, vertelt Jana. “Tijdens een wedstrijd kreeg hij het aan de stok met de scheidsrechter en stapte hij prompt van de ijsbaan richting douche. Ik vond het niet oké dat hij zijn team in de steek liet. Na de wedstrijd heb ik daarover een serieus gesprek met hem gevoerd.” Van liefde of verliefdheid was dus allesbehalve sprake. Jana: “Nee, het kwam toen totaal niet in ons op en we hadden bovendien beiden een vaste relatie.”

Voorzitter

Geen liefde verloren dus toen Dennis ook nog eens het ijshockey vaarwel zei om aan zijn militaire opleiding te beginnen. Hun levenswegen leken voorgoed gescheiden. Jana, die als schoonheidsspecialiste en zorgkundige de kost verdient, werd eerst nog ondervoorzitter van Haskey, later nam ze de noodlijdende club samen met enkele andere mensen over. Nu is ze er voorzitter. Het spontaan Facebook-bericht dat Dennis begin 2021 naar Jana stuurde, kwam dan ook als een complete verrassing. “Ik wou gewoon eens horen hoe het met haar en de ijshockeyclub ging, zonder bijbedoelingen”, vertelt Dennis. “Maar we begonnen steeds meer berichten naar elkaar te sturen”, vervolgt Jana. ”Het ging dan aanvankelijk vooral over hockey. Ik heb Dennis op die manier terug naar de club gelokt om de jeugd te trainen. (lacht) Maar al snel ontdekten we dat we meer dan alleen ijshockey met elkaar gemeen hadden. We hadden allebei een moeilijke relatie achter de rug en ons vertrouwen was wat geschaad. ”

Jana en Dennis met zoon Nicola op het ijs van de Schaverdijn. — © rr

Een maand na het eerste bericht van Dennis volgde een eerste date. Nu ja, het eerste afspraakje was niet meer dan een wandeling, waarop nog een derde persoon uitgenodigd was: Nicola (11), Jana’s zoontje uit een vorige relatie. “Ik zou nooit een relatie beginnen zonder toestemming van Nicola, dus mocht hij meegaan op die eerste date. En het klikte, zowel tussen Dennis en Nicola als tussen Dennis en mij. Dennis is heel spontaan, grappig en temperamentvol. Wel iets kalmer dan toen ik hem zes jaar geleden op de vingers tikte.” (lacht)

“Jana is een power woman, maar ze is wel mijn teammanager niet meer”, grapt Dennis. “Nee, ze is heel liefdevol en we staan allebei vrij in het leven.”

Tsjechië

Ten huize het pasgetrouwde koppel is het uiteraard al ijshockey wat de klok slaat. Jana is afkomstig uit Tsjechië, waar ijshockey de populairste sport is. “Ik ben 20 jaar geleden naar België gekomen, maar ben hier pas in het ijshockey gerold toen Nicola op 5-jarige leeftijd bij Haskey begon te spelen. Hij is nu goalie en speelt in vier teams van Haskey. Dennis is intussen zijn coach en hij speelt zelf nog bij de eerste ploeg.”

En toeval of niet, op 21 januari, de dag van het huwelijk, lag Hasselt na een stevige sneeuwbui de dag eerder nog bezaaid met ijs.