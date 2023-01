Antwerpse politie vat twee minderjarige verdachten van phishing

In het Antwerpse district Merksem heeft de lokale politie dit weekend twee minderjarigen gevat die in aanmerking komen voor feiten van phishing. De twee zouden op tweedehandswebsites slachtoffers hebben gevraagd om een betaling uit te voeren, zogezegd om te bewijzen dat hun bod op het aangeboden item legitiem zou zijn.

De politie merkte de jongens van 16 en 17 jaar op aan het park van Merksem, samen met een 20-jarige jongeman. Toen de politie langskwam, splitste het drietal zich plots op. De agenten besloten de jongeren achterna te gaan en hen aan een controle te onderwerpen. Een van de jongeren gooide nog voor de controle iets weg. Het bleek om 680 euro cash te gaan, in voornamelijk briefjes van 50 euro die schijnbaar net waren afgehaald.

Op de gsm-toestellen van de twee minderjarigen vond de politie sporen van vermoedelijke feiten van phishing via tweedehandswebsites terug. De afdeling cybercrime is intussen een onderzoek gestart. Er is al zeker sprake van één slachtoffer, maar verder onderzoek moet de precieze omvang van de zaak aan het licht brengen.

De meerderjarige zou niet meteen bij de phishing betrokken zijn. De jongeman stond wel onder elektronisch toezicht en schond met zijn aanwezigheid in het park zijn voorwaarden.